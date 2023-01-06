電盈前職員洩4700客戶資料予財務公司　認貪污候判　官預告擬即時監禁 (12:47)

3名電訊盈科前職員涉受賄後披露4700名公司客戶的個人資料，遭廉署起訴貪污及不誠實使用電腦等罪。繼一名被告認罪後，同案兩人今（6日）於西九龍裁判法院承認串謀使代理人接受利益等罪，涉及不誠實使用電腦的控罪則獲控方不提證供起訴。署理主任裁判官香淑嫻表示，本案有相當程度的嚴重性，即時判監是恰當選項。兩人須還押至本月19日判刑，以待索取報告。
今日認罪的首被告為PCCW Services Limited收費電視部前小組組長劉成殷（36歲），以及第三被告、直銷部前銷售主任簡紹基（38歲）。同案的收費電視部前初級市場推廣主任賴思廷（29歲）早前認罪，判囚3個月。
辯方求情指，首被告當時陷入財困，向他人兜售個人資料，予財務公司推銷債務之用，事後感到自責。辯方又指，第三被告於2019年獲廉署無條件釋放，逾3年後被落案起訴，須承受心理打擊。香官將案件押後判刑，以索取首被告的背景報告，以及第三被告的背景報告和社會服務令報告。
案情指，首被告和第三被告任職電訊盈科時，分別獲發桌上電腦和iPad，可以登入保存客戶個人資料的電腦系統。PCCW進行内部調查，發現首被告未經上司授權之下，以電腦閱覽和搜尋客戶資料，事後向名為「Jacky」和「Kong」的人披露資料，獲取共1.3萬元報酬。第三被告則按首被告要求，以電腦搜尋客戶資料，事後獲得2000元報酬。