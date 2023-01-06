電盈前職員洩4700客戶資料予財務公司　認貪污候判　官預告擬即時監禁 (12:47)

今日認罪的首被告為PCCW Services Limited收費電視部前小組組長劉成殷（36歲），以及第三被告、直銷部前銷售主任簡紹基（38歲）。同案的收費電視部前初級市場推廣主任賴思廷（29歲）早前認罪，判囚3個月。

辯方求情指，首被告當時陷入財困，向他人兜售個人資料，予財務公司推銷債務之用，事後感到自責。辯方又指，第三被告於2019年獲廉署無條件釋放，逾3年後被落案起訴，須承受心理打擊。香官將案件押後判刑，以索取首被告的背景報告，以及第三被告的背景報告和社會服務令報告。

案情指，首被告和第三被告任職電訊盈科時，分別獲發桌上電腦和iPad，可以登入保存客戶個人資料的電腦系統。PCCW進行内部調查，發現首被告未經上司授權之下，以電腦閱覽和搜尋客戶資料，事後向名為「Jacky」和「Kong」的人披露資料，獲取共1.3萬元報酬。第三被告則按首被告要求，以電腦搜尋客戶資料，事後獲得2000元報酬。