通關｜陳恒鑌關注落馬洲支線容量　田北辰稱東鐵可加班次應付南下人潮 (10:58)

實政圓桌立法會議員田北辰在同一節目說，羅湖口岸是以往市民進入內地的主要關口，質疑當局為何不能局部重開，讓市民多一個選擇。他又批評高鐵西九龍站未能復運，令市民不能直達廣州，造成不便。對於政府稱高鐵要試營運，車長亦需時熟習相關程序，田北辰說，港鐵12月初已開始準備高鐵復運，「已經講緊成個月，仲試幾耐啊？呢個係好難解釋到囉。」

東鐵線目前已轉用9卡車，被問到能否應付南下人潮，田北辰認為東鐵承載力可以應付，相信過境客不會在早上繁忙時間7、8時進入香港，而東鐵線非繁忙時間班次「未開到盡」，有加班次的空間，最多可加至2分鐘一班，相信可東鐵線可應付通關後客流量。

田又不滿未有向內地入境者設疫苗接種要求，他說，港府一直強調打針的重要性，未打針染疫者或會出現重症，但現時卻讓沒打針者來港，萬一他們染疫，或因病情嚴重而要入院，對公營醫療系統造成負擔。

立法會議員張欣宇在同一節目說，相信初期配額供應滿足到市民需求，即使市民未能購入車票或船票，但由於仍有其他口岸可供選擇，料不會出現車船票炒賣情況。他又分析，內地1月8日起才回復旅遊簽注，而部分城市仍在應對疫情，料通關初期以「北上」人數會較「南下」多。

至於今次羅湖站未重開，張欣宇說，據他了解內地羅湖口岸正進行小型改建工程，又估計港府擔心該口岸較難控制人潮，故未能於首階段投入服務，相信隨當局日後更掌握人流情況，可盡快重開。