大圍美林邨火警　15歲女死亡6人傷　起火原因有可疑 (11:39)

清晨5時46分，美槐樓26樓一個單位冒煙起火，火勢猛烈，濃煙充斥走廊，多名住客報警求助，消防到場動用一喉一煙帽隊灌救，逾百人疏散落樓，其間有冷氣機着火飛墮落樓，火警其後被救熄，消防在單位內發現一名女童昏迷，當場證實死亡，稍後證實為女戶主的15歲女兒，單位女戶主雙手燒傷，其男友昏迷廁所內，由救護車送院救治。另鄰居3女1男住客逃生時吸入濃煙不適，亦需送院治理。

起火單位嚴重焚毀，上層多個單位外牆熏黑，火警起因仍有待調查。

據住客吳先生表示，妻子被濃煙嗆醒，他於是打開窗查看，大量濃煙隨即湧入屋，立即與妻換衫，其間聽到男子叫救命聲，他與妻子行樓梯逃生，行落約3層樓見到有消防員，並見一名女子披著氈衝出梯間，懷疑是起火單位戶主，當時情況危急，未及留意她有否受傷。

田心分區指揮官警司黃孝萱表示，消防在26至27樓梯間發現45歲姓張女戶主，爆門後在屋內近大門位置發現一具燒焦女屍，其後確認為女戶主15歲女兒，另一名40歲男傷者則身處廁所內，為女戶主男朋友。三人均持香港身分證，該戶沒有家暴紀錄。警方在8時50分解封26及27樓以外樓層。

消防處高級救護主任楊強生稱，45歲女傷者面及手有不同情況燒傷，情況嚴重，40歲男傷者吸入濃煙致神智不清，另有4名鄰居（10至63歲）吸入濃煙不適，6人均被送往威爾斯親王醫院救治。

消防處助理消防區長王坦表示，消防在5時46分接報美林邨美槐樓26樓一單位發生火警，約4分鐘後到場，火場面積6米乘5米。消防動用1條喉及1隊煙帽隊，花約20分鐘大致救熄。消防在現場尋獲助燃劑，加上火勢蔓延快、不尋常，相信起火原因有可疑。

消防共動用9輛消防車及5輛救護車，共60名消防及救護人員，另派出火警調查專隊及調查犬。消防共疏散30名住客，另有50人自行疏散，王坦稱，由於事發為凌晨，不少人正熟睡，加上火勢猛烈、濃煙密佈，需時疏散住戶。