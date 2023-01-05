尊子漫畫描述國安法　陳國基批偏頗失實 (20:23)

政府批評的尊子漫畫，刊於今日副刊「乜議員」三格漫畫欄目，圖中漫畫人物談論國安法及人大釋法，其中有漫畫人物說釋法確認「為維護國安，特首可為所欲為」。

陳國基晚上代表政府，在社交媒體回應。其帖文指，全國人大常委會根據《憲法》及《港區國安法》，對國安法作出解釋，指釋法釐清了香港可以根據國安法下的既有機制解決爭議，該機制與普通法涉及國安事宜的相關原則一致。帖文指，漫畫將人大常委釋法說成讓特首「為所欲為」是徹底錯誤、完全誤導。

今次釋法涉及國安法第14條及47條。帖文指特首有維護國家安全的憲制責任，「必須依法行事」，而維護國家安全委員會由多位成員組成，包括特首，而國安法第14條，明確規定委員會的職責，不涉任何司法權力和職能。此外，根據國安法第47條，特首只會在法院審理案件中遇到涉及有關行為是否涉及國家安全，或者有關證據材料是否涉及國家秘密時，就該等問題發出證明書以作認定。證明書亦只在該等問題上對法院有約束力。「行政長官並不能決定案件的判決結果，法院仍然擁有案件的終審權」，重申釋法無損法院獨立的司法權或公平審判權利等基本人權。