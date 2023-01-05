通關｜國泰往內地航班將增逾倍　城巴九巴恢復部分口岸巴士線服務　噴射飛航明恢復售票 (19:07)

國泰表示，因應政府今日作出的公布，國泰航空前往內地的航班數量將增加超過一倍，由1月14日起，每周共有61對航班往返香港和內地13個城市。

城巴表示，來往深圳灣口岸及屯門市中心的B3X線會於1月8日起加強服務，大部分班次將提升至15分鐘一班；來往深圳灣口岸與屯門區內的其他路線，包括B3、B3A及B3M號線會繼續暫停服務；由欣澳站開出前往港珠澳大橋香港口岸的B5號線，亦將由現時於早上提供有限度服務，加強至全日提供基本服務。

九巴表示，通關日會恢復落馬洲邊境路線、來往天水圍及落馬洲支線管制站的B1線，以及會在有需要時進一步加強B1線與多條途經元朗大馬路的路線，包括68M、68X、268C、268X和968。此外，因應文錦渡口岸通關，加上加上農曆新年假期將至，九巴預計往返北區的乘車需求將上升，九巴1月9日起會延長來往上水及佐敦的W3線服務時間。

噴射飛航今日（5日）公布，1月8日起恢復來往氹仔北安碼頭及上環港澳碼頭的港澳航線，復航初期每天提供16 個日航班次，明日（6日）中午起開售船票，市民可經官網或親自到上環信德中心售票處購票。