海關搗私人屋苑毒品倉庫　拘一男檢5200萬可卡因 (18:02)

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉良智表示，關員昨午（4日）3時許在長沙灣進行反毒品行動，在私人屋苑的停車場截查一名正準備取車離開的男子，當時男子孭着背包，經搜查後在其背包內的環保袋檢獲一公斤懷疑可卡因，隨即拘捕該名男子，並押帶返屋苑一單位進行搜查，發現睡床上發現6個已打開的紙皮箱，內有51磚分別重1.15公斤的懷疑可卡因，涉5200百萬港元。

被捕男子31歲，報稱無業，相信他為毒品儲存倉的管理人，負責管理倉庫，同時駕車將毒品分批送出予販毒集團成員及用家。據悉，他每一次派貨收取約8000元報酬。海關表示，是次檢獲毒品有不同的圖案標記，相信毒品來自不同源頭，又形容販毒集團運作小心、謹慎，利用區內一個樓齡較新、保安嚴密且有私家車停車場的地方作為掩飾來儲存及運送毒品。海關稱，有人以1.5萬元租用該約300呎單位作毒品儲存倉，相信倉庫運作不足一個月，惟倉庫並非由被捕人租用，正追查該名租客。

海關呼籲年青人切勿貪圖一時利益，以身試法。參與販罪如被定罪，最高可被判監終身及罰款500萬元。