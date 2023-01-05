留學少女返港避疫疑遭親父性侵　作供稱隨父親上海公幹期間首次被強姦 (17:30)

代號為L.C.M.B.的被告被控於2020年3月18日至4月間，在香港一村屋內兩次強姦和一次非禮事主X。

X在辯方盤問下稱，被告案發後從台灣購買內褲給X，X覺得猥瑣及構成性騷擾，隨即扔掉內褲，以及告知母親和女警，但女警錄取口供卻沒記錄。X當時有向社工表達疑惑，惟忘記社工的回應。

辯方引述X的供辭，指案發前、即同年1月初，被告前往上海公幹，順道與X旅行。被告晚上在酒店房間內爬上X的牀、聞她頭髮；X稱曾在美國被叔叔非禮，她下意識推開被告不果。被告威脅X勿反抗，否則不給零用錢和不帶她回港，被告脫去其衣服並首次強姦她，被告沒使用避孕套。X翌日早上遭被告撫摸後哭泣；晚上被告再次強姦她。

X庭上作供時哽咽，她認為被告會取走其旅遊證件、遺留她一人身無分文在上海；而且事出突然和「恐怖」，X未能反應過來，因此未有即時求助。辯方呈上多張照片，質疑X其後和被告觀光表現開心，X澄清遭被告威逼拍照，強調「無一幅相係我自願影」、「無一幅相係發自開心笑出嚟」。審訊明（6日）續。