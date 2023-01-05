通關｜周日起首階段通關　今午6時起可預約名額　一文看相關安排 (17:11)

政府今日（5日）宣布，周日（8日）起實施與內地首階段通關，市民可經7個口岸進入內地，料涉每日單向約6萬人。市民須持入境前48小時內核酸陰性檢測證明，經3個陸路口岸入境前必須先預約。
首階段開通7個口岸安排：
- 港澳碼頭、中港碼頭、機場及港珠澳大橋口岸：不設人數限額，市民需預先購票，料每日約1萬人
- 3個陸路口岸：共5萬個名額，落馬洲支線/福田口岸名額3.5萬個；深圳灣口岸共1萬個；文錦渡口岸共5千個
- 港人從內地回港、在港內地居民北上毋須預約
各口岸運輸安排：
- 落馬洲支線口岸可乘東鐵線抵達
- 深圳灣口岸將復開直通巴，另可乘巴士、的士等前往
- 港珠澳大橋口岸金巴將加強往來香港及珠海服務
- 航空公司正逐步恢復來往內地各航點定期班次
- 恢復香港至深圳蛇口及深圳機場福永碼頭航線
入境內地預約安排：
- 經3個陸路口岸入境內地必須經港府網上系統提前預約，今日下午6時起開放共8周預約時段（由1月8日至3月4日）
- 1月15日起，逢周日上午9時加入新一星期預約時段
- 實名制預約，每名申請人可替3名同行人士登記
- 名額先到先得
- 要待完成行程後才可預約下次入境
- 過關前須出示出行前48小時內核酸陰性檢測證明，以及預約紀錄
入境內地防疫要求：
- 須持出行前48小時內核酸陰性檢測證明
- 市民可到社區檢測中心及檢測站、私家醫院及私營化驗所自費檢測
- 過關時填寫內地海關健康申明卡，如入境時無病徵即可進入社區；如申報有病徵即須進行即場抗原檢測，若檢測陽性或須家居隔離