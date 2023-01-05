立場煽動案｜鍾沛權被捕後解鎖iPhone找胞弟電話　警設為永不上鎖並查看WhatsApp對話 (17:07)

國安處緝偵警員13483劉健活（音譯）供稱，前年12月29日早上6時，到九龍灣一個單位，目標是拘捕本案被告林紹桐，他的同僚負責拘捕，他則負責搜查。他在林的睡房搜獲平版電腦、兩部iPhone、一張立場母公司發予林的50萬元「公司零用錢」收據，他亦檢取一本前《蘋果日報》反修例運動百日特刊《自由之夏》及兩本記者常用的黃色筆記簿。

負責在同日拘捕本案被告鍾沛權、案發駐守國安處的警長陳嘉鴻則供稱，當日早上6時許與同僚到土瓜灣一個單位，由偵緝警員9521拘捕鍾，他則搜查該單位，檢取一部上鎖的iPhone及一個銀包，銀包內有鍾的職員證及立場母公司的匯豐信用卡。

警方應鍾沛權要求，提供iPhone讓他查看胞弟的電話號碼，「由於佢（鍾）自己解咗鎖，冇鎖返」，陳嘉鴻將其自動解鎖功能設定為「永不」上鎖，並拍攝其WhatsApp程式內兩個名為「Stand」群組的成員名單及對話。其中一個群組成員有鍾沛權、Kenny Leung及Patrick Lam（即林紹桐），內有多條與Terry Yeung、Mok Chit Wai等人有關的連結。拍攝相片後，陳將手機關機放入防干擾袋。庭上今在雙方見證下嘗試解鎖但不果。