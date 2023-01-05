涉帖文侮辱國歌及呼籲不用安心出行等　速遞員認煽動罪判囚8個月 (16:46)

被告王俊傑（42歲，速遞員）的代表律師求情指，被告與年近70歲的母親相依為命，今次犯案因一時衝動，他不知道自己的行為會造成傷害。被告被捕後表現合作，願意承擔法律後果，亦希望向政府部門致歉，承諾會刪除相關帳戶，冀早日服畢刑期回家照顧母親。被告特別希望向母親道歉，因今次事件對母親造成一定程度的心理壓力及影響，他已感到十分後悔。

蘇官判刑指，被告在涉案23個月之間，在3個廣受歡迎及使用的社交平台，即facebook、Instagram及Twitter共4個平台，發布及提供共113條帖文，包括相片及影片等。該些帳戶分別有100多至400多個朋友或追隨者，亦是公眾可閱覽的帳戶。

蘇官續指，被告宣揚內地和香港獨立，散播分裂國家訊息；呼籲他人不遵從防疫措施，拒絕使用安心出行等等。被告又提到革命、開戰、起義、打仗等，鼓勵他人仿效以刀襲擊警員再自殺的人士。蘇官認為被告並非單純轉載他人的貼文，亦有自己制作及撰寫部分內容，他的行為對公共安全構成潛在威脅，考慮案件嚴重性及判刑要具阻嚇性等因素，決定判囚8個月。