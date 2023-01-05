通關｜周日起開放7個口岸　每日單向限額6萬人 (15:10)

至於深圳灣、文錦渡及落馬洲支線，將會設人數限制，北上、南下各5萬人，其中深圳灣1萬人，文錦渡5000人，落馬洲支線3.5萬人。兩地居民需各自經網上預約，港人從內地返港，以及在港內地人北上，不會計算入5萬人內。

港人預約前往內地的網上系統將於今日傍晚6時推出，署理政府資訊科技總監黃志光說，今會先推出由1月8日起至3月4日、共8周的預約時段，名額先到先得，每名申請人可為3名同行人士作預約。他又說，當局會於政府一站通網站增加入口，供市民前往預約系統，由1月15日起，逢星期日上午9時加入新一星期預約。

保安局長鄧炳強表示，通關後各口岸會恢復到疫情前通關時間，港人從香港北上要事先在港府平台預約，內地人從內地南下，則要事先在深圳市政府的網上平台預約，旅客要預約指定口岸、日子、時段，才能過關。他說，無論北上還是南下，旅客過關時都要提供48小時內核酸檢測陰性證明，以及成功預約登記的紙本或截圖證明等。

醫務衛生局長盧寵茂表示，全港各區檢測中心和檢測站有自費檢測服務，可以用上限為150元的費用驗核酸，承辦商會在檢測24小時內出結果。他說，本港的檢測量可應付通關初期每日10萬個自費檢測，為了避免在檢測過程排隊，建議市民預先網上預約，也可在私家醫院、私營化驗所檢測。