中六男生涉「私了」移路障男　認暴動及傷人候判　非法禁錮不獲起訴 (13:52)

案發時只有18歲的中六學生馬俊棋，現時已21歲。

案情指，2020年1月26日年初二晚上9時半起，眾多示威者聚集在朗豪坊一帶，砵蘭街發生多宗「私了」途人事件，至少兩途人被黑衣人拳打腳踢或以長竹襲擊；警方一度舉旗警告及施放催淚彈驅趕示威者，砵蘭街與山東街一帶交通癱瘓，長竹、木條、發泡膠箱散落一地，有人燃燒雜物縱火等。

晚上約11時05分，包括被告人在內的15名示威者佔據砵蘭街永旺麻雀及7-11便利店外行車路。凌晨1時左右，46歲的光頭受害人X獨自一人行經山東街KFC附近時，踢開阻塞道路的發泡膠箱，惹起在場示威者不滿，有人以雜物扔向X，將X推倒在餐廳大閘對出路上，並對他拳打腳踢。期間被告用腳踐踏及踢向已倒地的X共4次，另1人則以玻璃樽重擊X頭部。事件中，X頭部須縫7針、右眉有4厘米撕裂傷、臉部留有疤痕，無法工作4天。

警誡下，被告稱「我見個光頭佬講嘢咁串，咪幫手用腳係咁踢佢」，並在錄影會面承認曾踢X左膝3至4下，因為他見到X曾推現場的記者或急救員，認為此行為不可原諒。