房委會料租住房屋帳目下年度現赤字　資金可應付5年內公屋項目 (12:03)

租住房屋方面，房委會2022/23年度修訂預算盈餘為6.39億元，遠高於原核准預算的1.93億元。房委會解釋，因經常性開支減少，以及出現職位空缺，令有關開支減少，變相增加盈餘。房委會又預計2023/24年度達4600萬赤字，因新租住房屋數量將會上升及提供租金寬免所致。

房委會財務小組主席陳家樂預料，房委會在2022/23至2026/27年度的預測期內，資金足以應付期內經常開支及推行公營房屋建設計劃。他指出，現時預測只計及將完成的9.4萬個單位的財政負擔，未計及長遠房屋策略公布2023/24至2032/33年度十年期的36萬個公營房屋單位建造量的財政影響，預計第二個五年期的建築開支較目前預測的兩倍以上。

根據房委會的預測，由2022/23至2026/27年底，共5年間的建築開支將高達1472億元，若按第二個五年期的建築開支為目前預測2倍以上推算，屆時建築開支將高達2944億元。