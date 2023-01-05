顧嘉煇兒子：父親最大心願是香港愈來愈好 (11:18)

顧致和今早在商台《在晴朗的一天出發》表示，父親去世前三周，家人還一起打牌，形容父親晚年身體健康、頭腦清晰，雖然感染新冠，但在去世前兩三日已轉為陰性。

顧致和表示，因親友多在加拿大，故父親退休後選擇到加拿大生活，雖然生活平淡，但亦很開心，閒時會打牌，除了音樂，也喜歡畫畫，在當地仍會看香港新聞，主要是看中文、尤其是廣東話的傳媒。

顧致和說，父親人生想做的事大部分已經做到，最大心願是香港愈來愈好，因為父親戰後就開始在香港生活，大部分成就也在香港取得， 「 香港對他來說，是一個特殊的家。」他說，最近數年香港有很大變化，父親也有少少傷心，因未見過香港這樣，但認為下一代即使面對困難，也只是一段時間，希望這段時間過去之後會變得更好。

顧致和又說，父親以往工作很勤力，他讀中學時，晚上睡覺時父親在書房工作，翌日去上學時，父親仍在書房工作，對他來說是很好的榜樣， 「工作沒有其他方法，要勤力，就算有天分都要勤力。」他說，父親創作的逾1200首像其子女，相信父親沒有偏心、特別喜歡哪一首，但有些較流行的歌也是父親認為寫得最好的，例如《獅子山下》、《上海灘》、《萬水千山總是情》和《射雕英雄傳》等。

至於顧嘉煇的身後事，顧致和說，父親為人害羞、低調，故身後事會在加拿大低調處理，主要邀請家人和最親密的朋友出席。