旅議會料下月每日10內地團訪港 (10:26)

此外，日本昨日（4日）宣布，來自港澳航班可於當地其餘機場降落，亦容許航空公司恢復增加若干由香港前往日本機場的航班。徐王美倫今（5日）於港台節目《千禧年代》表示歡迎新措施，相信對自由行「散客」吸引力較大，但未必對旅行社農曆新年檔期有幫助。

徐王美倫解釋，距離農曆新年僅餘約兩周，對旅行社收團來說比較趕急，加上要考慮成本，例如旅行社若向航空公司預留了30個機位，但最終只收到10多20名團客，收入與成本差很遠。至於早前因「限航令」而取消的旅行團能否復辦，她稱，要視乎航空公司新增航班的價錢及班次是否有吸引力。

日本放寬對港航班限制 旅議會料旅行社農曆新年難加團

對於多地要求港澳及內地入境旅客提交新冠病毒陰性檢測證明，徐王美倫說不見影響本港市民外遊意欲，如市民出發前確診可與旅行社商討改期或退款。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲於同一節目說， 現時市面上很多旅遊保險，會保障顧客因確診新冠而導致行程縮短或改期，但強調市民需提供由政府或醫療機構提供的確診證明，一般不接受快測證明。