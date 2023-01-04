衛生署擬應變計劃防遺體急增　或重用富山殮房及冷凍貨櫃儲 (18:45)

新大樓設有冷藏室、冷凍庫、剖驗套間、化驗室、X光室等，首次在公眾殮房設電腦掃描室，法醫可有更多途徑了解遺體狀況，深入進行病理學研究；3樓設有觀剖室，供查案警員、醫護人員及醫學生使用，可容納20至30人。衛生署法醫法主任顧問醫生說，新大樓啟用後，全港公眾殮房共可存放約2000具遺體，連同冷凍貨櫃，合共提供約5000個儲存量。

潘偉明表示，去年12月初至本月初，整體公眾殮房的遺體數目增加約300具，每日接收遺體數目由平日的30具增至50具。他又說，由於中國傳統會避忌在農曆新年期間舉行「白事」，預料該段期間殮房會增加100至200具遺體且「有入冇出」，累積很多遺體，對殮房儲存設備會有一定壓力，但他有信心新大樓落成後足以應付。

潘偉明指，新大樓有非固定遺體儲存設施，例如在冷藏庫增設雙層手推車、冷凍帳篷。他指現時情况未有如去年初嚴重，去年整年全港殮房接收達1.4萬具遺體，較以往多收近4000具，高峰期日均接收近100具遺體，當時需動用空地的冷凍貨櫃儲放遺體，高峰期儲存近1900具遺體。