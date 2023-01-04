理大突圍案3大專生認罪　還押至1月18日判刑 (18:04)

3名認罪的被告分別梁子揚（現年26歲）、許寧軒（22歲）、張達榮（20歲）；另梁案發時因藏有士巴拿，亦承認一項管有攻擊性武器罪。法官下令3人還押，並為張取教導所報告。

辯方求情時分別指出，梁在港大主修法文並現已畢業；許則為本地一間大學二年級生；張在案發時為一名17歲的中六學生，之後到台灣的大學修讀航海課程，並因本案而休學。

辯方均呈上3人的求情信，均表示後悔；不過遭法官陳廣池質疑，根據過去審理暴動案，很多被告都是品學兼優，「乖仔乖女」，對於梁在信中稱自己當日決定極度不智，只是認為他沒有選擇留守理大，逃走時被捕，最終成炮灰。不過辯方強調，梁在信中已表明不會再犯法，願意承擔責任，知道自己做錯。

另外，控方修訂案情顯示，相關新聞片段及科學館閉電視的記錄及截圖顯示，2019年11月18日早上8時許，梁子揚曾手持白色噴壼及白色棍，許寧軒則戴着粉紅色防毒面具及手持樽裝物品，張達榮另手持打開的白色傘、戴着白色頭盔和防毒面具，與其餘示威者從理大正門經暢運道與科學館道，在科學館道防線的警員發射催淚彈，爬過科學館停車場石壆，由後面進入科學館。