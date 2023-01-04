著名學者劉紹銘離世　享年89歲 (17:41)

嶺南大學今天（4日）中午向師生發電郵稱，榮休教授劉紹銘於離世。校方表示， 劉教授是著名的中國當代文學學者、教育家、翻譯家和作家，他致力於中國當代文學的保存、傳播和研究，在翻譯和跨文化傳播領域做出了巨大貢獻。劉紹銘2004年退休，此前服務嶺大超過10年，校方形容劉對大學的貢獻非同一般，對其離世表示哀悼。

中大出版社亦發悼文，對劉紹銘離世表示悼念。

根據嶺大資料，劉紹銘生於香港，筆名二殘、袁無名。他自在香港聖類斯中學（小學部）畢業後，在該校印刷所當學徒，再轉到當時位於荷里活道的民生書局當售貨員，工餘時間自修中英文，1955年入讀北角達智英文專科學校，翌年參加香港中學會考取得及格成績，並投考台灣大專，被台灣大學外文系取錄，之後曾到美國留學，並曾在美國、香港、新加坡等地任教。

劉紹銘的寫作生涯自16歲開始，文稿先發表於《新生晚報》及《香港時報》，到台大後又經常向《聯合報》和《中央日報》投稿，以稿費自給自足。1959年，他與同學辦《現代文學》雜誌，也寫作投,。在美國任教職後，除雜文外，更從事翻譯工作，六十年代開始，先後翻譯過以撒‧辛格、叟爾‧貝羅、奧維爾等名家作品。

他的作品包括《吃馬鈴薯的日子》、《二殘遊記》、《小說與戲劇》、《偷窺天國》、《情到濃時》、《文字不是東西》、《方留戀處》、《藍天作鏡》等。譯作則有《中國現代小說史》、《一九八四》、《動物農莊》等。