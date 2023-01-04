留學女兒疫下返港　60歲男子涉兩度強姦親女　威脅若不就範便丟回美國 (15:21)

X在控方主問下供稱，她自2017年到美國念高中，2020年3月18日，就讀大學一年級的X因疫情緣故返港，與父親、即代號為L.C.M.B.的被告，以及母親Y、弟弟一家四口同住一村屋單位。同月某日，X獨自在房內牀上看書或玩手機時，被告突然入房推她躺下，脫掉其衣服，並將陽具插入X私處約10分鐘。

X表示曾反抗和叫被告別碰她，惟對方要脅說不會給她零用錢，及將她「抌返」美國，X在不情願之下「屈服」。被告在X體內射精，他着X洗澡後離開。X忘記被告神情和兩人衣着，她覺得「不甘」，又說自己「好污糟」遂洗澡。同年4月，被告再同樣推X在牀上性交，另於同月某日藉詞欲與X聊天，在牀上撫摸其胸部和私處。

X形容事件是羞恥，故沒告訴他人，而且Y因眼睛疾患做手術，Y身體欠佳不能承受刺激。其間被告給零用錢予X，但X疏遠被告，甚至換掉房間門鎖，被告知悉後揚言換鎖都無用，他可打爛門鎖入房。至同年11月，Y察覺X的態度有異和關心她，X將本案及案發前在上海遭被告性侵事件告知Y，她們和社工陪同下報警。

控方開案陳辭提及，法醫檢驗X的處女膜沒有破損；承認事實指出，被告和Y事後辦理離婚手續。