立場煽動案｜控方欲呈中大暴動案判辭　證立場有煽動意圖否　官着以新聞報道佐證 (14:42)

控方傳召警方國安處高級督察丘楚怡，並欲呈遞中大衝突暴動案判辭，描述涉案的中大衝突兩周年文章背景；並擬邀請警員透過警方內部資料，解釋涉案文章的受訪者及作者的背景。

辯方反對警員就判辭作供，質疑與被告的煽動意圖無關，加上每宗案根據不同證據、由不同法官裁斷，不能約束法庭裁決本案的事實，較公平的做法是呈遞傳媒報道，供法官作司法認知。

控方則解釋，立場新聞發布上述文章時，法庭已頒布案件的判辭，獲傳媒報道，可見案中的事實，而被告作為傳媒「會唔會唔知呢？」故當文章「不符事實」，可推論其煽動意圖；即使文章內容屬實，但亦可以意圖挑起對政府仇恨。至於警方內部紀錄，控方補充可舉證撰文的前《蘋果日報》副社長陳沛敏被捕，而鍾沛權是其丈夫，固然知悉她被捕，繼而使立場新聞將部分文章下架進行檢視。

《港區國安法》指定法官郭偉健批准丘楚怡解釋警方內部資料，其餘證據則可用新聞報道佐證。丘確認羅冠聰、許智峯及張崑陽被通緝，而何桂藍、鄒家成及梁晃維則在前年1月被捕。審訊午續。