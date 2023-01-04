聽障男涉搶胡椒噴霧案重審　辯方質疑超出6個月檢控期限 (14:12)

被告羅鎮傑（現22歲）被控於2019年9月15日港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。庭上所見，一名謄寫員將聆訊內容即時打成文字，展示於電腦螢幕上，予被告閱讀。

辯方陳詞指，根據《裁判官條例》第26條，控方針對初審的簡易程序案件，須在6個月內提出檢控，意味作為普通法下的雙重保障，「舊案、輕案，要告就快告」，否須法庭不再受理。辯方進一步指出，相關權限應該涵蓋重審案件，以符合重審亦須從速處理的法律原則。

辯方續稱，英國針對可公訴罪行的重審令設有期限，世界各地亦有仿效，香港法律改革委員會在原則上同意此點。辯方認為重審令的做法應如同初審，即檢控不超出6個月期限。若以本案在去年4月8日遭終院上訴委員會駁回申請，維持重審令起計，警方直至同年10月13日才向被告發出控罪書，故已經超出期限。

控方反駁指，相關條例無提及重審，裁判官應該根據字眼以詮釋條例，如果條例無寫明，就不應推斷或創造立法原意，加上香港與英國不同，即沒有規定重審令須在2個月內執行，因此重審案件並不受制時限。