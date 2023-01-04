裝修工性侵親女　認非禮、虐兒等15罪　被判囚7年 (11:48)

被告H.Z.（48歲）承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為、10項非禮、1項企圖非禮及兩項殘酷對待兒童罪，其中3項非禮罪在內地發生。受害者創傷報告顯示，被告的女兒即事主X患有創傷後遺症，對男性失去信任。

法官邱智立判刑時指，被告干犯的罪行性質非常嚴重，被告作為X的父親，有責任好好愛護女兒，為女兒提供安全的成長環境，惟被告不但沒有履行父親的責任，更濫用了女兒的信任。邱官表示，被告從女兒3至4歲開始出手性侵，將女兒視作發泄性慾的工具；健康成長理應是每個兒童的權利，X現已無法享受此權利。

邱官提到，創傷報告顯示被告的自私行為，已對X的心靈留下深遠的烙印，令她的一生「充滿悲憤和羞恥」，帶來長遠的負面影響。邱官認為，X的一生都要在烙印和陰影下度過，雖然被告事後感到悔疚，但對X的傷害來說沒有任何幫助。