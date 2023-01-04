著名音樂家顧嘉煇離世　享年92歲 (12:28)

【12:30更新】文化體育及旅遊局局長楊潤雄對顧嘉煇逝世深感痛惜，並向其家人致以慰問。楊潤雄說：「顧嘉煇的作品歷久常新，多年來陪伴香港人成長，豐富了全球華人的生活。他的精神和筆下觸動人心的不朽香江樂曲將流傳後世，我們永遠懷念他。」

【11:11】加拿大中文傳媒 「新時代電視」在facebook表示，該台資深顧問顧嘉煇於2023年1月3日離世。

顧嘉煇是殿堂級音樂家，被譽為「樂壇教父」，創作了大量家傳戶曉的不朽名曲，包括《獅子山下》、《上海灘》、《倆忘煙水裡》等。

據香港演藝學院資料，顧嘉煇1931年生於廣州，1961年邵氏為電影《不了情》徵求電影歌曲，顧嘉煇第一首作品《夢》被選為插曲。他同年赴美國波士頓的柏克萊音樂學院（Berklee College of Music）攻讀音樂，學成返港後為邵氏電影和嘉禾公司作曲、編曲與配樂，其後於1967年加入無線電視擔入音樂總監，負責綜藝節目《歡樂今宵》現場伴奏。

顧嘉煇一生創作出逾1200首歌曲，與已故填詞人黃霑長期合作，所創作的《狂潮》、《家變》、《奮鬥》與《倚天屠龍記》等，都是家傳戶曉的電視劇主題曲。他於90年代退休並移居加拿大。

顧嘉煇於1997年獲香港作曲家及作詞家協會「音樂成就大獎」，並於2011年獲香港藝術發展局頒授「終身成就獎」。他在2015年獲特區政府頒授「金紫荊勳章」。