黃大仙的士剷入貨櫃車底　男乘客重傷不治　司機涉危駕被捕 (13:07)

死者金子偉，與家人居於翠竹花園，他在尖沙嘴收工後乘的士返家，豈料遇上交通意外身亡。據長兄表示，金與八旬父母及三兄弟姊妹同住，他排行第三，與離異妻子育有22歲兒子。長兄稱，三弟在尖沙嘴一日式餐廳任職經理，一般晚上11時多下班後乘的士回家，今凌晨突接獲消息指胞弟遇交通意外昏迷，頭部受重傷且心臟停頓，完成第二次手術後情況仍不樂觀，「叫曬屋企人去見佢最後一面」。

金先生亦是的士司機，過去曾接載胞弟回家，認為事發路段並非交通黑點，應要調查司機當時情況，「無理由一架死車會撞埋去」。他稱一家仍未能接受意外，「接受唔到，點解坐車返屋企都會遇到意外，咁嚴重… 佢都已經返到嚟（屋企）下面」，「阿媽仲講緊，今朝好好地返工，點解到收工唔見咗個人？」

事發後警方封鎖現場調查，的士左邊車頭支柱及車頂呈 「V」字凹陷，鐵皮劏開。據現場消息，路面並無煞車胎痕，懷疑的士在未有煞車情況下直撞向拖架右尾，由於撞擊力猛烈，男乘客疑拋起時撼向拖架，頭部嚴重受傷。

意外現場為兩線行車，據悉，交通警向涉事司機查問，當時的士行左線抑或右線，司機報稱當時行中間，警員感錯愕指現場只有兩條線，有人卻聲稱因當時無車。

警方經調查後，姓潘的士司機涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕，已獲准保釋候查，須於一月上旬向警方報到。案件交由東九龍總區交通部特別調查隊繼續跟進。