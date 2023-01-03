6男1女涉理大內外暴動　3男認校外暴動　案件下周一開審 (16:47)

控方讀出承認事實，法官陳廣池認為控方寫得不夠詳盡，缺乏對被告人衣著、裝備、角色和個別行為的描述，亦欠缺相關截圖及精華片段。法官亦關注個別被告當時身上有沒有法律援助卡片等，兩度將案押後，明天繼續處理承認事實及求情。3名被告暫時仍未被正式定罪，他們獲准以原有條件繼續保釋。

今天認罪的3名被告為梁子揚（24歲）、許寧軒（20歲）及張達榮（20歲），他們承認於2019年11月18日，在香港理工大學暢運道與科學館道一帶，連同其他人參與暴動。梁另承認在同年11月17至18日期間，在同地管有一把扳手。他們否認在同年11月17至18日期間，在香港理工大學內連同其他身份不詳的人參與暴動。

同案另外4名被告鍾民浚（30歲）、郭志帆（24歲）、馬嘉惠（27歲）及嚴家朗（28歲）尚未正式答辯，其中馬、嚴因確診新冠病毒今天缺席聆訊。預計4人否認暴動罪，案件暫定押後至下周一開審。