教師面試官小獲錄取後不獲聘　高院頒令教局賠償近70萬元收入損失 (15:18)

申請人為唐慧儀（音譯），答辯人為教育局長及教育局。判辭指，申請人是以英語為母語的外籍英語教師（Native-speaking English teacher，下稱英語教師），於2021年向福榮街官立小學申請擔任英語教師，經兩輪面試後接到通知獲取錄，後來不獲聘用。

申請人向教育局追討共1604萬元賠償，包括300萬元的一般性損失、194萬收入損失，以及1099萬的未來收入損失等。一般性損失方面，申請人自稱求職時感到恐懼和焦慮，她沒有向精神科醫生求診，卻感覺自己有精神問題。教育局一方指她欠缺醫療證據，說法沒有根據。法官高浩文在判辭表示，不適宜批出一般性損失賠償，駁回相關申請。

收入損失方面，申請人原本獲得兩年的小學英語教師合約，涉及每月逾6萬元薪金和逾兩萬元房屋津貼，其後只找到月薪逾兩萬元的教職。經計算後，法官認為她可獲賠償逾69萬元的收入損失。

此外，申請人指她被視為「麻煩製造者」，估計65歲退休之前無法獲得教育局聘用，要求局方支付未來的收入損失。法官考慮後表示，本案判決與未來收入損失沒有關係，不會就此頒令。