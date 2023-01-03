立會任期一年　狄志遠：是否「五光十色」見仁見智　憂政府淨化反對聲音 (13:42)

對於中央曾強調，新一屆立法會是「五光十色」，新思維立法會議員狄志遠則認為「見仁見智」，稱在立法會選舉中，因投票率低，傾向泛民的候選人均未能成功當選，導致立法會的聲音傾斜，民主聲音不夠大，未能達至多元效果。

日前全國人大常委會首次就《港區國安法》釋法，秘書長陳家偉認為與過去的釋法不同，令行政系統的權力過大，不受任何限制、閉門造車，惟政府和市民的互動再收縮，對整體發展不健康。狄志遠認為，政府留意到問題時應早早向市民解釋，並非待終審法院有裁決後才提出釋法，令人有感是輸打贏要。

狄志遠在上任100日時曾表示會重提政改，惟至今仍未見其蹤影，他稱在議會工作沒有助力，工作屬自己內部決定，已訂下政改議案，但獲泛民資深朋友勸喻，需要尋覓一個好時機提出，社會氣氛是其中一個考慮因素，現時市民對民主訴求較為淡化，需要製造很多條件才能推出議案。

對於在反修例運動中有約6000名被捕者未被檢控，過去有指政府將於數星期內有檢控決定，狄志遠透露，將於明日就此事與警務處處長蕭澤頤會面。

另外，狄志遠於去年曾稱有意競逐立法會福利事務委員會副主席一職，他表示今年繼續有興趣參與，但不強求，亦不喜歡做主席。他又表示，新思維會積極考慮派人出選立法會補選、區議會選舉。