入境處職員銅鑼灣刺警案後發帖稱「一齊斬黑警」　煽惑傷人罪成囚6個月 (13:08)

被告趙浩楠（現年35歲）被捕後停薪留職，辯方求情指他已婚、育有2歲女兒，他不智犯案使他賠上穩定的職業，錯過和女兒相處的時間，他已感後悔及將會進修，望法庭輕判。

李官就相關案例問及控方的立場，惟控方表示沒有角色和不便比較。李官聞言稱現時為21世紀，控辯雙方有責任協助法庭，指「你哋覆核上訴唔係咁，好積極㗎喎」，「唔係好明點解唔喺原審好好協助法庭」。

李官判刑時指，本案被告不是名人，帖文共獲4個回覆、34個正評及4個負評，回應不足50人；被告留下6個信息推廣帖文，提升激進程度。被告明顯受刺警案而發帖文，沒有具體計劃，也沒衍生嚴重襲警事件。李官認為本案較案例輕微，以監禁10個月為量刑起點，考慮到被告過去奉公守法，酌情减刑1個月，並就認罪減刑，終判囚6個月。

案情指出，被告以名為「叻啦叻啦」的帳號發布該則帖文，又留言稱「政府都諗咗好耐隻黑警死唔死好」，被告回應「所以點都醫到佢7月2先死」，又說「齊斬黑警 人人有責」。被告於3日後被捕，稱受襲警事件及網上言論影響，一時貪玩犯案。他亦被指曾發布支持2019年暴動等政治帖文。