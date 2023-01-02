14歲少年去年遇車禍重傷　除夕前返家與父母過年 (21:48)

記者今日到濰仔寓所採訪，他精神不俗，不時展露笑容，現時可用拐杖輔助行平路及樓梯。留醫初期昏迷近兩星期，曾因需插胃喉，無法進食，及後情况好轉，「我每日最期待都係聽到醫生講『出院』兩個字」。出院後最想食拉麵、雞蛋仔、格仔餅等，亦可再嘗母親下廚煮最愛蕃茄蛋、薯仔炆豬肉等餸菜。事發後特別感謝父母，「阿媽真係好頻撲」，感激協助他報案的途人，為其搶救治理的醫護人員，同時亦多謝好友、學校師生送上打氣字句及錄音。暫仍要等候物理治療協助康復，未能重回校園，以往曾擔心追趕不了學業進度而落淚，幸得家人、師生等鼓勵，令他振作。留院期間亦有接受紅十字會老師授課，為上學做準備。

彭母指，濰仔上周五獲准出院返家休養，終放下心頭大石。濰仔腦部組織受損，已記不起事發詳情，他因曾內出血，身體大不如前，「依家講野比以前都慢咗」，體內亦留有釘及鋼片，不過醫生建議除非影響日常生活，否則「無謂挨多刀」。現時仍恐怕其膝蓋、盆骨等嚴重受傷位置，日後會出現風濕等後遺症。不過認為兒子能夠步行、思考，已非常感恩。