教區悼本篤十六世　周守仁今到現場弔唁 (14:30)

周守仁稱本篤十六世以「愛」作為中心思想，提及他出任教宗後曾到納粹的煤氣毒室，受到很大衝擊並深感羞愧，其後在他第一份通諭中表達「天主是愛」。

周守仁又說，在疫情下，相信每一個人會選擇自己的弔唁方式，又說教會亦是進程中的教會，會不斷反省自身不足。對於神職人員性侵犯醜聞，周形容是這一代都感到非常羞愧的情况，而本篤十六世作為人，「有不足，但也很勇敢去面對，並嚴苛處理了侵犯兒童的神職人員。」

弔唁儀式義工Eleanor表示，今日上午約有百餘人前來弔唁。教徒杜太在弔唁現場擔任義工維持秩序，她表示，本篤十六世離世前，精神曾一度好轉，因此聽聞他離世消息時感到「有啲突然」，對本篤十六世的印象為一個平和的學者，具有書卷氣質，但在一些事情上態度堅定，包括屢次評論中國宗教不自由等。她又形容本篤十六世如同祖父，十分親切。

弔唁由今早10時至周三（4日）下午5時，大禮安所彌撒周三晚上6時於「聖母無原罪主教座堂」舉行，當日會安排網上直播。