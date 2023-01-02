政府：正加緊採購藥物　考慮留給藥物短缺地區市民 (12:35)

中港兩地通關在即，不少藥房的「必理痛」被搶購一空，政府發言人今日（2日）表示，含「撲熱息痛」（Paracetamol）成分的藥物在本港整體供應維持穩定，呼籲市民不需要囤積有關藥物。

政府發言人表示，公營醫療系統含「撲熱息痛」成分藥物的備存量充足，新冠疫情爆發前，公營醫療系統一般亦備存約一至兩個月用量，而自疫情以來，政府一直積極採購及備存相關藥物，現時在公營醫療系統內的備存量維持在約五至六個月，足夠公營醫療系統照顧其病人所需。政府現時亦正計劃加緊採購相當數量的相關藥物，以作儲備，並會考慮按實際情况和需要，把額外採購的藥物預留給一些有需要但無接受公營醫療服務的市民，例如或未能負擔藥物開支的低收入家庭，以及個別因出現地區性藥物短缺而未能購買相關產品的市民等。

發言人表示，根據紀錄，本港現時有756個已註冊的藥劑製品含撲熱息痛成分，雖然現時個別品牌的產品因在短時間內需求急增而引致供應緊張，但其他品牌的止痛退燒藥仍然供應充裕，衛生署已呼籲大型藥物零售商在個別品牌的相關產品出現缺貨的情況下，透過張貼告示等安排，提醒購買者可選購其他同樣含「撲熱息痛」成分的產品。

發言人又稱，衛生署已要求本地製藥商會呼籲其會員加大對含「撲熱息痛」成分產品的生產力度，以滿足市場的預期需求。衛生署亦已聯絡海關，建議加強在關口的宣傳，提醒旅客有關攜帶合理自用數量藥物的規定。