尖沙嘴海旁人流漸多　準備除夕倒數　有市民冀新一年解除「口罩令」 (23:30)

今年倒數沒有限聚令，海旁沿途廣播不再呼籲保持4人或12人一組，僅提醒市民須戴好口罩。不少途人帶着閃耀頭飾，也有一家大小偷偷脫下口罩合照。與途人免費擁抱的年輕人似乎比往年多，沿着海旁每走數步，便有一群年輕男女舉着寫有「Free Hug」（免費擁抱）的紙牌或手機，冀拉近港人過去3年的社交距離。

陳先生與太太帶同一對女兒到尖沙嘴海旁觀賞夜景，由於女兒還小，他們不打算待倒數後才離開。陳太2023年的願望是希望解除「口罩令」，稱3歲稚女從出生至今都要戴口罩外出，上學亦未曾正式見過同學仔的樣貌，只希望讓女兒感受何謂正常生活。中環海旁摩天輪一帶，晚上有警方的特警人員高姿態巡邏。

踏入10時後，尖沙嘴文化中心一帶人流擠得水洩不通，部分市民鼓譟未能上前，要求離開，警方其後開放道路放行市民離場。不少市民悉心打扮外出，有人打扮成蜘蛛俠等電影人物，亦有市民未有戴好口罩。警務處長蕭澤頤到中環蘭桂坊及尖沙嘴海旁視察人流情況。