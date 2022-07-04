荃灣警區拘14人涉28宗電騙案　共涉款1700萬 (15:55)

警方荃灣警區重案組第一隊主管高級督察鄧菁濱表示，警方在28至29日展開代號「天鏡」（SKYMIRROR）的打擊電話騙案行動，拘捕10男2女（18至52歲），涉嫌提供自己的銀行戶口收取贓款。被捕人為屬兩個「假冒官員」電話詐騙集團的成員，騙徒會向事主訛稱為內地公安或衞生署職員，以不同藉口要求交岀銀行帳戶資料或指示轉帳至指定戶口。警方相信兩個集團涉及27宗同類騙案，事主為8男19女（19至80歲），而每宗案件損失金額為約1.7萬至350萬，共涉款1700萬。

另外，重案組第二隊主管督察李欣林表示，警方早前接報，一名80歲老翁接獲騙徒來電，對方聲稱為其兒子，因牽涉刑事案件而需要3萬元保釋金，騙徒其後上門假冒為兒子的友人收款，事主與家人求證始知受騙。荃灣警區刑事部於29日在在旺角及上水拘捕18歲姓杜男子及20歲姓李男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。兩名被捕男子報稱無業，現正被扣留調查。

李欣林表示， 新界南警區在11月至12月30日偵破28宗電騙案，拘捕39人（15-52歲），提醒市民要多加關心長者及親友，如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。