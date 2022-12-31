青年發展藍圖措施會持續更新 麥美娟指地區關愛隊並不會排斥任何人 (11:37)

麥美娟又說，現時有不少酒店表達有意參與青年宿舍計劃，部分項目已正在商討，明年初會公布詳情，並有信心可提供到3000個宿位。她亦表示，目前政府正進行數個青年宿舍興建項目，預計明年第一季將會公布宿位數目。

至於《施政報告》提出成立18區關愛隊，現時有部份地區已開始首階段遴選報名。麥美娟強調，關愛隊成立目的是凝聚社會力量，並不會排斥任何人。對於關愛隊申請及審核準則嚴格，如申請團體須沒有曾經、正在從事可能導致或構成任何違反《港區國安法》及其他適用法律的危害國家安全罪行、須於過往5年在區內舉辦或參與舉辦不少於15項地區服務或活動，當中必須包括下列其中兩類支持、配合政府政策，有意見指民主派或未必能達到相關門檻，麥美娟回應指，甄選時主要會考慮組織有否足夠動員力及熟悉社區需要，提供持續性服務。

她又稱，政府現時正進行檢討區議會的角色工作，故區議會選區劃界報告會延期至明年6月，檢討完成後會適時公布具體詳情，又強調區議會與關愛隊角色為「互不排斥」。