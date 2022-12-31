貴州男涉兩度爬棚架爆竊　中區警施胡椒噴劑拘兩人 (10:25)

中區警區特遣隊主管高級督察許若凡表示，樂古道54號一單位21日遭爆竊，警方相信兩名賊人爬上大廈棚架潛入單位犯案，取走26萬現金。中區警區特遣隊人員過去一周展開反爆竊行動，在荷李活道、九如坊、樂古道、皇后大道中一帶加強巡邏。

至今日凌晨3時許，警員在樂古道54號，即上次案件事發地點發現2名男子，其衣着與該案疑犯相似。2人在大廈棚架底觀察，警員則埋伏監視並部署行動，2人經荷李活道抵至九如坊4號爬棚架進入一大廈，至45分鐘後下樓欲乘的士離開。警員隨即上前截查，其中一名28歲男子在急庇利街近皇后大道中交界被截獲，身上藏有兩支螺絲批及一對手套。另一名30多歲男子則逃至急庇利街後巷內，欲爬鐵網逃走，警員則施放胡椒噴劑將制服，在其身上搜獲約1.4萬港元現金。

警方其後在附近一帶搭有棚架的大廈調查，相信九如坊4號2樓一單位遇竊，戶主損失約1.5萬元現金。兩名男子來自貴州，涉兩宗爆竊案被捕，28歲持行街紙男子同時涉干犯外出時藏有盜竊工具，30多歲沒有身份證明文件男子則另涉拒捕。案件由中區警區特遣隊跟進。