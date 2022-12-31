理大「圍魏救趙」案郭子麟等13人被判囚29個月至63個月 (12:52)

13名被告依次為：李卓珩（案發時26歲，下同）、陳駿煒（28歲）、劉嘉樂（26歲）、鄭家裕（33歲）、林敏諾（19歲）、廖卓賢（25歲）、馬宇亮（27歲）、謝澔庭（25歲）、容家俊（26歲）、勞尚文（26歲）、梁楀燊（21歲）、張賀琪（23歲）、郭子麟（18歲），其中林敏諾及郭子麒早前承認暴動罪，另11人則經審訊被裁定罪成。控罪指13名被告2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

另外被告李卓珩、馬宇亮因分別藏有一支雷射筆及一支汽由油彈，各被裁定各一項在公眾地方管有攻擊性武器罪成；陳駿煒、謝澔庭則因分別藏有一支噴漆和一罐打火機油，各被裁定各一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成。

控方案情指，案發晚上10時半始，有1000至2000名示威者在油麻地彌敦道上隔着窩打老道與警方對峙，並作出破壞社會安寧的行為，包括築起大型陣地、用雷射光照射警方、向警方投擲了大約251枚汽油彈等。一小時後，警方展開圍捕行動，並於咸美頓街及窩打老道之間設立封鎖線，最終213人被捕，包括本案的13名被告。