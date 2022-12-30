警方首破地洞藏毒　拘4男1女涉販毒檢3.66億可卡因　今年最大宗 (19:27)

警方毒品調查科警司劉啟鵬表示，由今年6月起，警方開始調查並鎖定相關販毒集團兩個位於元朗區用於儲藏毒品的毒窟。探員周三前往元朗區唐人新村突擊搜查一個約3000平方呎，以鋅鐵搭建的貨倉，並於貨倉內發現4男1女，以及於一個1.8長、1.2米闊、0.5米深的地洞內發現396磚、各重一公斤可卡因，隨即拘捕在場五人，部分有黑社會背景，包括集團骨幹成員。探員亦在一位於元朗白沙村的鐵皮屋內發現28公斤懷疑可卡因。

毒品調查科高級督察吳家倫指，涉事地洞上鋪蓋雜物及停放一輛私家車，探員認為私家車停在木板上「好奇怪」，並於一名被捕人士身上搜獲車匙，及後將相關車輛移開。吳提及，偵察過程中主要困難是要避免可卡因受環境等污染，點算時亦須十分謹慎，而毒販以地洞儲藏毒品亦增加偵察難度。

吳家倫表示，相信毒販意圖利用聖誕、新年假期以更高的價格販毒獲利，檢獲的可卡因用膠紙及防水袋等密封，亦在包裝上發現水氣，相信可卡因經水路走私進入本港，又稱販毒集團選擇了較偏遠，且鄰近汽車維修廠的地方以儲藏毒品，增加警方執法難度，亦發現毒品包裝有不同標誌，不排除毒販用來識別毒品對應的買家。

吳嘉倫表示，警方發現被捕者在販運毒品過程中擔當不同角色，分工仔細，亦發現案件有三合會成員的操控，警方會持續以情報為主的方式打擊販毒行為及三合會收入來源。

毒品調查科高級警司張天樂解釋，現時可卡因產地多為南美地區，亦於毒品包裝上發現西班牙文字，相信相關可卡因產地為南美。

吳嘉倫亦稱，今年頭10個月共破獲410宗涉可卡因案件，共拘捕530人，當中86人為年齡小於21歲的青少年，重申販毒是嚴重罪行，最高可被判500萬元及終身監禁。