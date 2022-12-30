少年藏雷射筆罪脫入稟向律政司索償 法官今剔除案件原告人須支付訟費 (18:36)

原告人為彭裕謙（現年19歲），答辯方為律政司。彭指稱，案件主管、調查警員7608於原審案件開審前，表示沒有進一步供辭可提供，惟控方於審訊時將高級警員2031等兩份供辭呈堂，彭事後才得悉。

對於兩名警員被指惡意隱瞞供辭及作出證供，法官認為彭沒有解釋警員為何懷有不當動機，而非真誠相信他們做法是合法的；彭未能證明警員作為是不真誠，而且警員7608曾於調查報告提及相關供辭。

彭就警員不披露相關供辭對他構成不公，增加法律開支，索償2.1萬元訟費及50萬元懲罰性賠償。但法官認為，彭未能證明其承受重大損失，而控方存有惡意，故在無披露合理的訴訟因由下應剔除申索。

彭又稱，申索因警員行為所致，不應受限於原審案件。不過，法官指出根據《刑事案件訟費條例》，裁判官可向無罪的被告頒令判予訟費，彭沒向裁判官申請訟費，反而循民事入稟索償，屬濫用程序。而且法官認為彭涉自招嫌疑，即使他提出申請，亦不會獲批；基於上述理由，決定剔除申索。