高登討論區承認會員資料外洩　公署：已展開循規審查 (17:51)

就近日有暗網網站聲稱，可以出售香港高登討論區2019年8月前的會員資料，討論區職員昨指經核對後，確定流出資料日期為2015年4月15日或之前，內容「有真有假」，涉及未經加密的帳號密碼。討論區透露有一位前資訊科技職員，因涉偷竊同事財物，及拖欠借貸導致公司遭騷擾等操守問題被解僱；當時高登資訊科技部分由涉事同事和幾位同事負責，討論區未有利用任何技術和開發流程監督員工行為，故懷疑資料外洩風波由此引起。

討論區承認由於事情在2015年發生，故追查原因有一定難度，並就當年缺乏監督意識向會員致歉；又透露在本月13日已初步檢視伺服器架構，暫時未發現問題；昨經內部討論後嘗試加入更多保安相關技術，以保障系統及資料安全。

個人資料私隱專員公署表示，昨晚（29日）收到香港高登討論區通知，稱為數不少的討論區會員，其個人資料被放在暗網上出售；考慮到受影響的人數眾多，已立即就事件展開循規審查，包括了解相關詳情及所涉及的個人資料等。公署呼籲，曾在該討論區登記成為會員的市民須提高警惕，慎防個人資料被盜用；一旦懷疑個人資料被外洩，可向相關平台或公署查詢。