國泰工會或農曆新年期間發起按章工作 (17:11)

工會表示，針對更表混亂問題，雖國泰提及一月更表已適時改善，但仍然存在編更不公平及更表混亂問題，如有員工於早上返回香港後晚上又獲編長途航班，並強調外站休息時間縮短問題無改善。此外，工會表示，現時2020年國泰推出新合約，空中服務員被減薪14%至36%，同時縮減人手令員工工作量增加。

工會提出編更公平、制訂最低外站休息時長、恢復與工會的恆常會議、增加人手以及檢視新合約五項訴求，並以農曆新年為一個時間契機，屆時訴求未得到回應，或會發起按章工作，同時不排除任何工業行動，包括集會和罷工。國泰航空公司空中服務員工會副主席蕭詠恩表示，明白農曆新年是航班最多的時候，亦不願看到顧客體驗受影響，但希望市民理解屆時亦是員工工作量最大的時候。

蕭續稱，現時很多員工是「超額完成」工作，包括縮短安全檢查時間，料按章工作後，多項服務的時間將延長，或導致航班延誤。她還說，按章工作下，員工不會完成章程規定之外的內容，如國泰並未就餐飲服務規定時限，「咁可能之前乘客要杯麵，我哋兩分鐘可以畀到，之後可能要30分鐘。」

早前國泰指其機艙服務員大部分並非工會成員，僅小部分空中服務員工會成員支持該工會委員會採取工業行動的呼籲。蕭詠恩表示，現時工會成員佔國泰空中服務員總數過半，且現時每日均有員工入會，有信心工會行動會得到所有工會成員響應。