中醫師涉伸手入衣按女病人胸部 稱「要平均」 不認罪受審 (14:52)

事主X供稱，她有長期頭痛問題，在教會師母介紹下，接受被告藍廣宇的筋腱治療，並於2019年8月19日到旺角彌敦道的診所接受首次治療。X續指，她欲收取診所收據， 以申請保險索償，惟被告指彌敦道的診所無法提供，故第三次的治療開始於中匯街的尚慈中醫診所進行。

同月29日為第4次治療，X指，當日頭部劇痛，曾先到另一名女推拿師診節按摩，下午再接受被告治療。X稱，平常被告會著X郁動熱身，惟當日被告為她按一按頭部，就著X俯伏在床上。X指，被告「冷不防將手伸入衣領」 ，其右手由背部伸入，隔著X的上衣及內衣，在X腋下不斷按壓，更移向X乳房側近位置。被告的手繼續移動，並按到X的乳房。

在X翻身後，被告按X的肚，更把手伸入X的褲及內褲之間按其大腿內側，期間被告的手掌及手腕掃到X的陰部。完成治療後，被告著X起身，被告則「頭也不回地去走廁所」。X指，在是次治療後便沒有再覆診，並於同年9月4日報案。