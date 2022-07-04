以假資料獲批教授急救課程 前急救訓練總監認圖騙1.2萬元 被判社服令 (13:43)

六旬夫婦涉以虛假資料隱瞞利益衝突，令香港聖約翰救護機構批准一個由涉案男子擔任副主席的機構教授急救課程，企圖詐騙導師酬金約1.2萬元，遭廉署起訴企圖欺詐等共8罪。兩人早前認罪，男被告今（30日）在東區裁判法院被判最高時數的240小時社會服務令；女被告因還押期間成為密切接觸者，未能索取相關報告而准保釋至明年1月20日候懲。
被告黎信興（65歲），承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名；其妻子周好月（66歲）則承認2項企圖欺詐罪，兩人同為聖約翰兼職導師。
裁判官判刑指出，黎投入及倡議急救服務逾44年，曾仼醫管局急症服務訓練總監，又在內地提供急救培訓，如2008年北京奧運期間提供現場醫療服務培訓。裁判官接納黎因無留意法律後果而犯案，但同時指黎是有計劃犯案。在考慮其認罪，及已被機構革職，重犯機會低，故判處其社會服務令。
案情指，聖約翰於2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月為聯合會舉辦7個急救訓練課程，並要求由黎信興及周好月擔任課程導師。聖約翰其後批准申請，但是發現兩人簽署的7個課程的學員出席紀錄均屬虛假。廉署調查發現，黎發時是聯合會副主席，有隱瞞其利益衝突。有關課程涉及導師酬金共約12,000元。