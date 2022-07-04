51歲男子承認為三合會社團幹事等4罪 判監禁32個月20天 (13:34)

被告「寸哥」張仲榮（現51歲）承認「聲稱是三合會社團的幹事」、「以三合會社團成員身分行事」及「無合理因由而沒有歸押」罪。他另涉於2016年出席「和勝和」三合會的喪禮，被裁定「聲稱是三合會社團的幹事」罪成。

庭上透露，被告過往干犯襲警、刑事恐嚇等12項罪行，他於2013年出獄獲釋。辯方指被告當時自言自語、發泄怒氣，事後他暫住酒店沒應訊，是打算想清楚，他亦已有悔意；上水鄉事委員會主席侯志強在求情信稱被告有做義工服務。

同意案情指，於2017年1月6日深夜，正執行卧底行動的警員在元朗的銀湖芬蘭浴室招待，他看見被告怒氣沖沖入浴池大叫「有無搞錯呀？」。警員遂問「唔好咁嬲，要唔要飲杯水？」。被告答道「啲人當我勝和辦事人無到，飲乜都下唔到火啦。」

同年2月9日凌晨，被告在浴池又說「傾唔掂都要揾佢出嚟傾㗎，唔係我打X佢㗎」、「快啲搞啦，起碼我唔好俾人拉先啦」。被告同年8月被捕，並於2022年6月及7月兩度沒出庭應訊，警方在一酒店內找到及拘捕被告。