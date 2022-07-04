新一屆扶貧委員會議員代表「全出局」 11年來首次 任期縮至1.5年 職權刪「貧窮線」範疇 (13:30)

《施政報告》提到要重組扶貧委員會，以達到「精準扶貧」。新一屆委員會名單今午出爐，再獲委任的成員包括施麗珊、黃傑龍、余皓媛、劉駿楷、劉仲恒、劉愛詩、李正儀、李美辰；新加入者則有莊太量、孔永業、簡易、李玉芝、李子樹、盧懿杏、黃敏華、蘇潔瑩、蘇炳輝、余秀珠。12名上屆委員不在新名單上，包括立法會議員陳凱欣、鄧家彪、容海恩、霍啓剛，以及上届唯一的少數族裔代表Ansah Majeed Malik。

委員的任期由以往的兩年半縮短至一年半，職權範圍亦由五個縮減至兩個。原先委員會的職權範圍包括透過按年更新「貧窮線」分析監察貧窮情況、監視現行政策和探討新措施、就扶貧議題進行研究及分析、與其他政府諮詢委員會就扶貧工作交流及聯繫等。新的職權範圍則只包括「就扶貧事宜向政府提供意見，以及推廣跨界別合作精準處理貧窮問題」、及「監督關愛基金和社會創新及創業發展基金的運作，通過補漏拾遺和推動社會創新處理貧窮問題」。