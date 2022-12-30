海關油麻地躉船檢1億元私煙拘2船員 (13:00)

海關港口及海域科海域調查組高級督察鄧家駿表示，過往過時過節、新年聖誕前夕均是走私活躍期，海關根據長時間監視、分析，於20日上午10時許，在油麻地錨地一帶海面鎖定一艘可疑躉船，船上只有3個貨櫃，有別一般躉船運送數十個貨櫃。區域巡邏船作出截查，船上兩船員採不合作態度及支吾以對。海域行動組署理高級督察蔡賢銘補充，三貨櫃編號為「假號碼」，船員無法提供載貨清單，亦無法交代船上貨物，又刻意停泊在繁忙的油麻地錨地，企圖以其他躉船作掩護。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任葉立民表示，船上共檢獲共約3600萬支懷疑私煙，估計市值約一億元，應課稅值約6900萬元。海關另拘捕船上43及56歲船員，並在其中一人身上發現毒品吸食工具。涉案私煙除香港常見的牌子，亦包括英國及美國牌子香煙，不排除會轉運至海外市場，海關會繼續調查其來源及去向。

葉稱，海關今年共檢獲7.51億支私煙，市值20.71億，應課稅值14.32億，檢獲量較去年升76%。海關會繼續加強源頭堵截，呼籲市民可致電24小時舉報熱線25456182，或電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報走私活動。