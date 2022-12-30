有旅行社指部分已取消旅行團會復辦 難以核實乘客有否曾到內地 (11:01)

禤國全說，前往日本的乘客會在辦理登機手續時，申報有否在過去7天曾逗留內地，又表示航空公司會擔任「把關」角色，旅行社並不會負責。他指，相關申報為自行申報，航空公司難以核實申報資料是否正確，日本當局亦沒有提及虛假申報後果，形容相關措施為「姿態上要做嘅嘢」。

至於早前日本當局宣布內地及港澳往日本航班只可在指定4個機場降落，禤國全表示，有部分旅行團已取消，當中涉及200至300旅客，但因應新措施相關旅行團可復辦，將會重新聯絡已退團的旅客。他又指，現時未知在農曆新年期間航空公司會否加開航班，若屆時機位有限，旅行團團費或會增加。

另外，縱橫遊執行董事袁振寧於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，因早前日本公布的限制，曾聯絡保險公司以查詢旅客能否索償更改機票差額，但對方指涉及人為政策，不會賠償。他又指，乘客的自行申報為信任制度，而旅行社只可檢查旅客的護照，但難以核實他們有否使用回鄉證到內地。