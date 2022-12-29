5警欲截停被抄牌私家車不果 有警員跌倒 司機涉阻差辦公危駕被捕 (22:55)

網上流傳片段，一輛私家車停泊在元朗路邊，司機下車，兩名警員上前勸諭其離開，司機開始指罵警員，另外兩名警員上前增援，其中一名警員向司機抄牌，司機情緒激動，拒絕合作並上車欲駕車離開，有警員拔出警棍戒備，第5名警員加入，打開車門並拉住私家車欲阻止其離開，私家車先向後再向前傳左「U-TURN」離開，其中一名拉著車門的警員更跌在地上。5名警員其後目送私家車絕塵而去。

警方指，今早11時許於元朗俊賢坊執行職務期間，發現一輛違例停泊的私家車，遂上前調查，並向私家車發出告票。該名男司機情緒激動，並高速駛走私家車，警員曾多次勸喻並嘗試阻止，其間一名警務人員跌倒。元朗警區刑事調查隊第11隊接手調查，下午在元朗區拘捕該名69歲本地男司機，涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「危險駕駛」，並尋獲懷疑涉案車輛。被捕人現正被扣留調查。

警方傍晚在鳳攸北街一車房尋獲涉事車輛，車房負責人指司機為熟客，幫襯了約6至7年，平日會定期檢查維修。昨中午司機駕車到車房維修，懷疑水箱漏水導致私家車冒白煙，當時未知其涉案。