中旅社首個澳門團出發 「懷念零食、賭場熱鬧熱氛」 (19:11)

陸小姐透露，疫情前每數個月就會到澳門旅遊，惟疫下三年未曾到訪當地。今次與兩位朋友一同出遊，「很懷念佢嘅零食、賭場嘅熱鬧熱氛」，故預計會花3000元食及購物，「蛋卷、杏仁餅、豬肉乾諗起都想食」，雖然怕旅遊期間染疫，但強調會常戴口罩並以消毒潔手液防疫。

另一名同姓陸的女團友指，旅行團推出已即時報名。她指現時心情非常興奮，又讚旅行團自由度大，「可以去到自己喜愛的地方」，自己想食豬扒包及魚翅，並到訪大三巴等古蹟。被問及行程預計洗費，她回應：「冇定架，唔好講洗錢，可唔可以搵錢呢」，相信自己至少花數千元，「畢竟太耐冇去都有少少放肆」。不過澳門疫情持續，部門食肆、商店未開，她指心情難免會有少少影響。

同團的吳先生稱三年來首離開香港，原與4位朋友一同出遊，惟兩名朋友昨日確診，僅餘兩位朋友同行。他指，打算花2000元購買手信，但「洗幾多錢真係唔知，未到最後一刻都唔知」。

香港中國旅行社有限公司代總經理陳瑞東指，中旅社推出兩日一夜美食團，將安排團友進食海鮮自助餐，並到五星級酒店休息，反應熱烈。陳指由於交通仍未復常故「未能搶得更多車飛」，不過相信隨需求提升，各交通公司會提高其運力，包括招募司機返崗，屆時可推出更多團，包括美食團、文化團、景點團，「希望一月可因應個運力每星期排三團以上」。

旅遊業議會總幹事楊淑芬指澳門放寬對旅遊業非常有意義，且一月與內地通關，業界真正可談上復甦。不過短期內難以回復疫情前客量，又指旅遊業人手緊張，包括司機、導遊，甚至IT等後勤人員，但相信內地及澳門的「好消息」是業界一支「強心針」，有利招聘。