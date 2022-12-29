工黨社民連勞動節示威違限聚　高院拒批上訴至終院許可 (17:59)

7名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、李卓人及梁國雄。上訴方要求法庭釐清多項法律議題，例如「受禁群組聚集」的正確詮釋為何、參加和平示威會否構成合理辯解、限聚令是否符合《基本法》和《香港人權法案條例》下的集會和言論自由，以及本案定罪和判刑是否符合相稱性測試等。

法官黃崇厚在判辭指，《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》旨在防止新冠病毒傳播，條文已列明「受禁群組聚集」的定義；雖然案發時實施4人限聚令，但規定的人數不是問題。對於有否出現群組聚集，法官認為要考慮證據顯示的整體情况，視乎事實裁斷，這並非可爭辯的法律議題。

至於行使示威的憲法權利可否構成合理辯解，法官認為屬於法律議題，但就本案而言，上訴人有否合理辯解是事實裁斷的問題。法官考慮到本案發生的情况，裁定上訴人參與集會時沒有合理辯解，故毋須交予終院定奪。針對集會和言論自由一說，法官認為涉及重大和有廣泛的法律觀點，但不認同原審裁決有錯誤。總括而言，法官認為本案的定罪和判刑相稱，故拒批上訴。