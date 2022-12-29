財委會今年批1775億元撥款　陳振英：不認同只剩一把聲 (17:54)

陳振英表示，今個會期告別以往冗長的會議，擺脫頻繁「拉布」的場面；被問到會否令人有感財委會只剩下「一把聲」，他表示不同意，認為現時不用花時間處理程序、秩序問題，令官員議員可有時間集中討論撥款項目本身的利弊，又稱留意到官員答問題時更加有信心，表現相當不錯。

陳振英亦提到，不少議員反映政府在編排議程上，不時將多個需要討論的項目放在同一會議上，他要求政府改善，平均分配議程。被問到會否覺得政府存心編排議程，他解釋，一般議案在財委會審議前需要補充文件資料，而工務小組和人事編制小組的會在年底有很多會議，因此出現有積壓，相信政府未必有意識，希望他們可以在部分項目加快。

去年財委會曾檢視委員會會議程序，通過多項修訂，包括就在工務小組、人事編制小組通過的項目，是否需要在財委會上再次討論訂明程序，陳振英表示，今年52個項目中，只有9個項目需進一步討論，認為新機制發揮作用，能善用財委會的時間，減少重複討論。他又認為，現時財委會運作暢順應歸功於前任財委會主席陳健波。